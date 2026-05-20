Мошенники внедряются в домовые чаты ради наживы: как они этим пользуются

Эксперт по кибербезопасности Даниил Бориславский заявил, что злоумышленники начали активно использовать домовые чаты для обмана граждан. По его словам, открытые группы жильцов становятся для аферистов источником личных данных. Этим он поделился с Lenta.ru.
Специалист пояснил, что раньше преступникам приходилось покупать базы данных или обзванивать людей наугад, а теперь жители сами публикуют информацию о себе и соседях. Из таких чатов мошенники легко узнают, кто делает ремонт, уехал в отпуск или продаёт технику.
Бориславский добавил, что особенно уязвимы крупные жилые комплексы, где соседи не знают друг друга лично. В таких сообществах аферисты могут месяцами притворяться обычными жильцами, обсуждать бытовые проблемы, а затем использовать доверие для обмана.
Также стало известно, что злоумышленники перед ЕГЭ выманивают у выпускников коды из смс под предлогом регистрации на аттестацию. Об этом предупреждает RT со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.