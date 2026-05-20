В Мамоново 20-летняя девушка зарезала отца во время пьяной ссоры

В Багратионовском районе Калининградской области 20-летняя девушка обвиняется в убийстве своего отца. Трагедия произошла 17 мая 2026 года.
По версии следствия, девушка и её 47-летний отец распивали спиртное. Между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта дочь схватила нож и нанесла отцу не менее трёх ударов в область спины и шеи. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Подозреваемую задержали. Суд заключил её под стражу. Гурьевский межрайонный следственный отдел СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Назначены судебные экспертизы. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.