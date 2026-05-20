Синоптики пообещали грозу и ливни после жары в Москве

Жара в Москве и Подмосковье сменится 22 мая грозой и ливнем с усилением ветра до 15−17 м/с, сообщил «Гидрометцентр». В субботу, 23 мая, температура в Центральной России понизится на 5−8 градусов.
В эти дни в регионе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Он принесет кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах могут быть грозы, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с.
Максимальная температура днем до конца рабочей недели составит от 28° до 32°, ночью — от 11° до 18°. С 25 мая температура продолжит понижаться. Так, в Москве и Московской области ночью ожидается от 8° до 13°, днем — от 16° до 21°. При этом местами, возможно, пройдет кратковременный дождь.
20 мая температура в Москве перешагнула отметку 30 °, побив рекорд, державшийся 129 лет. Ранее суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня составлял 29,7 °, он держался с 1897 года.
В «Гидрометцентре» заявили, что в ряде городов Центрального округа тоже был особенно жаркий день за всю историю. Отмечены превышения абсолютных максимумов в Иваново 30,6° (30,5° в 2021 году), во Владимире 30,8° (29,9° в 1967 году) и в Ярославле 31,3° (30,6° в 2021 году).
