В Калининграде и Гурьевске пресекли работу подпольного казино с доходом более 1,5 млн рублей

в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД.
По версии следствия, с 2019 года по май 2026 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина организовали нелегальное проведение азартных игр в Калининграде и Гурьевском районе. Для работы они наняли трёх администраторов и системных администраторов. В целях конспирации группа постоянно меняла адреса.
Доход от деятельности превысил 1,5 млн рублей. Следствие устанавливает полную сумму.
48-летний организатор задержан, ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу до 14 июля 2026 года. Второму организатору (39-летней женщине) избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Расследование продолжается.