В Калининграде и Гурьевске пресекли работу подпольного казино с доходом более 1,5 млн рублей

По версии следствия, с 2019 года по май 2026 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина организовали нелегальное проведение азартных игр в Калининграде и Гурьевском районе. Для работы они наняли трёх администраторов и системных администраторов. В целях конспирации группа постоянно меняла адреса.