Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде и Гурьевске пресекли работу подпольного казино с доходом более 1,5 млн рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и.

Источник: KaliningradToday

в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД.

По версии следствия, с 2019 года по май 2026 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина организовали нелегальное проведение азартных игр в Калининграде и Гурьевском районе. Для работы они наняли трёх администраторов и системных администраторов. В целях конспирации группа постоянно меняла адреса.

Доход от деятельности превысил 1,5 млн рублей. Следствие устанавливает полную сумму.

48-летний организатор задержан, ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу до 14 июля 2026 года. Второму организатору (39-летней женщине) избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Расследование продолжается.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше