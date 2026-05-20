«Не трать нервы»: Юлия Пересильд трогательно обратилась к своей 17-летней дочери

Актриса Анна Пересильд в среду, 20 мая, отмечает свое 17-летие. К поздравлениям присоединилась знаменитая мама, Юлия Пересильд. Она написала трогательные строчки у себя в социальных сетях.
«Ты сделала меня лучше, мудрее, нежнее, светлее, а уже в этом году я ощущаю тебя рядом как большого и верного друга, на которого можно положиться, с которым можно обсудить всё на свете, с которым можно решить все вопросы. Не трать нервы на пустые разговоры, на слухи, на сплетни. Ничего не бойся. Слушай сердце», — написала звезда фильма «Вызов» у себя в блоге.
Также Пересильд напомнила, что у Анны есть в мире «островок спокойствия» — это ее семья и друзья. Напомним, недавно Анна рассказала журналистам, что хочет побыстрее начать взрослую жизнь. Пресса написала, что Пересильд-младшая хочет бросить учебу. Ее мама, Юлия, оскорбилась подобными выводами, заметила, что журналисты искажают действительность, и отказалась от дальнейших комментариев.