Священник и автор песен Ваенги скончался в сербском аэропорту

Иеромонах Роман, в миру Александр Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года. С юных лет он писал стихи и учился на филологическом факультете Калмыцкого университета, однако отказался от выпускных экзаменов. В 1980 году он поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, а позже принял постриг в Псково-Печерской обители. С 1994 года жил и служил в скиту Ветрово Псковской епархии.