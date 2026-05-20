Священник и автор песен Ваенги скончался в сербском аэропорту

Иеромонах Роман, поэт и автор духовных песен, скончался в аэропорту Белграда на 72-м году жизни. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил священник-блогер Альвиан Тхелидзе.
— Отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В аэропорту Белграда. Летел в Россию умирать. Главный поэт моей жизни. У меня в голове сотни его песен и стихов. Царство Небесное праведнику, — говорится в публикации Тхелидзе.
О смерти иеромонаха также сообщил сайт pravoslavie.ru.
Иеромонах Роман, в миру Александр Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года. С юных лет он писал стихи и учился на филологическом факультете Калмыцкого университета, однако отказался от выпускных экзаменов. В 1980 году он поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, а позже принял постриг в Псково-Печерской обители. С 1994 года жил и служил в скиту Ветрово Псковской епархии.
Книги его стихов «Русский куколь» и «Внимая Божьему веленью» были изданы с благословения патриарха Алексия II. В 2012 году поэт был удостоен премии Александра Невского «За вклад в русскую поэзию», а в 2015 году — медали Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».
Песни иеромонаха Романа исполняли такие артисты, как Елена Ваенга, Жанна Бичевская, Олег Погудин и Николай Гнатюк. Певец Сергей Безруков получал от него личное разрешение на использование его текстов.