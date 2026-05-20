Новые возможности юбилейного года

Один из них открылся буквально вчера — это выставка «Цветы. Символ красоты», в которой приняли участие 24 музея. По-настоящему летняя экспозиция, которая погружает зрителя в утонченный мир флоральных композиций русских художников. Некоторые из работ не экспонировались долгое время.
В конце 2026 года мы представим масштабный проект «Стили и направления», который, как говорят наши коллеги из сферы кино, станет тизером работы нашей галереи на ближайшие несколько лет. Реализовывать его мы будем на двух площадках: Кадашевской набережной и на Крымском Валу.
Благодаря этим выставкам мы планируем рассказать нашим гостям историю русского искусства. Не в хронологическом порядке, конечно. Но в любом случае за время реализации этого проекта мы затронем все стили направления отечественного искусства, расскажем о творческих группировках разных годов и их взаимоотношениях. Но «Стили и направления» станут лишь одним из векторов нашей работы в рамках юбилейного года.
Гостей ждут и монографические выставки: они связаны с юбилеями мастеров живописного творчества. Например, в 2026 году исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Иванова. Уже сейчас в нашей галерее представлена экспозиция с его работами. Изменения, которые ждут нас в 2026 году, станут для нас еще одной возможностью привлечь наших гостей. В честь юбилея мы готовим для них сюрприз, который представим осенью.
В общем, это отличная возможность вновь открыть для себя Третьяковскую галерею.