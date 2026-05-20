Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара — опасность для сердца: чего важно избегать летними днями

Кардиолог Гавриляк: жара опасна для сердца и сосудов человека.

Источник: Комсомольская правда

В жаркую погоду сердце и сосуды работают на пределе, и простые ошибки на прогулке могут стоить здоровья. Об этом предупредила главный кардиолог Минздрава ДНР Валентина Гавриляк в беседе с Lenta.ru.

Специалист посоветовала россиянам не выходить на улицу с 12 до 16 часов дня. Она уточнила, что находиться под прямыми солнечными лучами можно не дольше 15−20 минут подряд.

Врач порекомендовала носить светлую одежду из натуральных тканей и обязательно надевать головной убор. Это поможет избежать резкого падения давления от перегрева и снизит нагрузку на сердечную мышцу.

Что касается питья, кардиолог объяснила, что лучше всего пить воду комнатной температуры. Ледяные напитки опасны спазмом сосудов, а в жару норма может доходить до 3−3,5 литра. Сладкую газировку и алкоголь она назвала вредными для сердца.

При этом нутрициолог Екатерина Кулова также предостерегла от употребления ледяных напитков. Врач указала, что существует риск усиления обезвоживания и возникновения проблем с сердцем и нервной системой. Её слова приводит 360.ru.