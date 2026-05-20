Жара — опасность для сердца: чего важно избегать летними днями

В жаркую погоду сердце и сосуды работают на пределе, и простые ошибки на прогулке могут стоить здоровья. Об этом предупредила главный кардиолог Минздрава ДНР Валентина Гавриляк в беседе с Lenta.ru.
Специалист посоветовала россиянам не выходить на улицу с 12 до 16 часов дня. Она уточнила, что находиться под прямыми солнечными лучами можно не дольше 15−20 минут подряд.
Врач порекомендовала носить светлую одежду из натуральных тканей и обязательно надевать головной убор. Это поможет избежать резкого падения давления от перегрева и снизит нагрузку на сердечную мышцу.
Что касается питья, кардиолог объяснила, что лучше всего пить воду комнатной температуры. Ледяные напитки опасны спазмом сосудов, а в жару норма может доходить до 3−3,5 литра. Сладкую газировку и алкоголь она назвала вредными для сердца.
При этом нутрициолог Екатерина Кулова также предостерегла от употребления ледяных напитков. Врач указала, что существует риск усиления обезвоживания и возникновения проблем с сердцем и нервной системой. Её слова приводит 360.ru.