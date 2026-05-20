Глеб Никитин обсудил развитие экономического сотрудничества с Зимбабве

Нижегородская область рассматривает возможность расширения торгово-экономического и образовательного сотрудничества с Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Такую возможность губернатор Нижегородской области обсудил на встрече с делегацией из Зимбабве, которую возглавил первый вице-президент Константино Гувеей Доминик Ньикадзино Чивенга 20 мая 2026 года.
Товарооборот между регионом и Зимбабве за последние пять лет вырос в два раза. При этом есть перспективы для большего увеличения товарообмена.
Никитин также рассказал гостям о потенциале региона в ключевых отраслях: образовании, промышленности, информационных технологиях.
Нижегородская область продолжает расширять географию контактов. Сейчас действуют соглашения с 33 регионами-партнерами из 18 стран. «Рассматриваем возможность установления столь же прочных партнерских связей и с Зимбабве», — написал Глеб Никитин.