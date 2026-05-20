Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин обсудил развитие экономического сотрудничества с Зимбабве

Товарооборот между регионом и Зимбабве за последние пять лет вырос в два раза.

Нижегородская область рассматривает возможность расширения торгово-экономического и образовательного сотрудничества с Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такую возможность губернатор Нижегородской области обсудил на встрече с делегацией из Зимбабве, которую возглавил первый вице-президент Константино Гувеей Доминик Ньикадзино Чивенга 20 мая 2026 года.

Товарооборот между регионом и Зимбабве за последние пять лет вырос в два раза. При этом есть перспективы для большего увеличения товарообмена.

Никитин также рассказал гостям о потенциале региона в ключевых отраслях: образовании, промышленности, информационных технологиях.

Нижегородская область продолжает расширять географию контактов. Сейчас действуют соглашения с 33 регионами-партнерами из 18 стран. «Рассматриваем возможность установления столь же прочных партнерских связей и с Зимбабве», — написал Глеб Никитин.