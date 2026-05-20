США выдвинули обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро

Однако с чем связаны обвинения в адрес экс-главы государства. Ранее представитель Министерства юстиции США говорил, что обвинения, как ожидается, будут связаны с инцидентом 1996 года, когда правительство острова сбило два самолета организации кубинских эмигрантов, говорится в материале.
Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, руководившего Кубой с момента революции 1959 года. До 2018 года Рауль Кастро занимал пост главы госсовета, на котором его сменил нынешний президент Мигель Диас Канель. Весной 2021 года Рауль Кастро также ушел с поста главы Коммунистической партии Кубы.
Сейчас Куба переживает пик энергетического кризиса. Дефицит мазута и дизельного топлива привел к резкому увеличению отключений электроэнергии. Однако, по мнению доцента Финансового университета Ивана Пятибратова, даже в этом контексте вероятность того, что США решатся на военный захват острова, остается крайне низкой.