Константинов назвал заявление об ударах по Калининграду провокацией

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал очередной провокацией заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО ударить по Калининграду.

Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.

«Очередная провокация, с целью надавить на нервную систему России», — сказал Константинов.

По его словам, подобные заявления не более чем отвлекающий маневр.

«Именно так надо ко всем этим заявлениям относиться», — сказал глава парламента.

