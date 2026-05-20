СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал очередной провокацией заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО ударить по Калининграду.
Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
«Очередная провокация, с целью надавить на нервную систему России», — сказал Константинов.
По его словам, подобные заявления не более чем отвлекающий маневр.
«Именно так надо ко всем этим заявлениям относиться», — сказал глава парламента.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.