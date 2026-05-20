Новая акустическая система для выявления беспилотников появилась в Беларуси

В Беларуси появилась новая акустическая система для обнаружения дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном военно-промышленном комитете (Госкомвоенпром) показали новую акустическую систему под названием «СКАНЕР 2.1», которая предназначена для поиска и обнаружения беспилотников. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на комитет.

Акустическую локационную систему (АЛС) нового поколения «СКАНЕР 2.1» разработали специалисты компании «ИнноТех Солюшнс». Ее главная особенность в том, что устройство эффективно находит дроны с оптоволоконным управлением. Обычные средства радиомониторинга справляются с такой задачей плохо.

Новая система создает зону обнаружения и пеленгования беспилотников квадрокоптерного типа с электродвигателями, а при совместной работе с элементами комплекса «АЛС “Сканер”» обнаруживает БПЛА самолетного типа и определяет параметры полета: скорость, курс. Применяется в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава.

Среди технических преимуществ новой системы — малые габариты (диаметр устройства — 23 см, вес в сборе — 1,2 кг), мобильность (время развертывания на местности — менее 2 минут), дальность обнаружения (FPV-дроны — 100−300 м, БПЛА с ДВС — 1000−1500 м в зависимости от акустической обстановки) и автономность (работает не менее 12 часов от встроенного источника электропитания).

В системе применены алгоритмы искусственного интеллекта для фильтрации посторонних шумов и выделения характерного акустического портрета FPV-дронов. Оповещение оператора дублируется на экран смартфона и смарт-часы.

Ранее мы сообщали, что Беларусь предупредила Литву и Латвию о беспилотниках и получила ответ.

Также в Беларуси с 1 июня 2026 года появится новая двухсотрублевка: «Изменили дизайн».

А еще МВД показало видео ДТП под Гродно, где погибла женщина с младенцем, еще трое пострадали.

