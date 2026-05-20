Ростовский порт перенесут с правого берега Дона на левый

Правый берег Дона освободят от порта ради новой застройки и благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский порт планируют перенести с правого берега Дона на левый. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях по итогам заседания совета по инвестициям.

— Проект, реализация которого точно сделает Ростов красивее, — перенос Ростовского порта с правого берега на левый. Это не просто переезд, это полная перезагрузка логистики и развитие обеих территорий по берегам, — написал глава региона.

Отдельное поручение касается Усть-Донецкого речного порта. Юрий Слюсарь признал, что во время поездки в район объект произвел на него удручающее впечатление. С одной стороны — есть все условия для роста грузопотока, с другой — никто напрямую не заинтересован в развитии. Теперь порт включат в общий контур портовой инфраструктуры области.

На инвестсовете также подняли вопрос налогового равенства для шахтерских территорий. Пока регион и новые субъекты находятся в разных налоговых режимах, власти намерены устранять этот дисбаланс.

