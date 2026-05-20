Иммунолог Логина рассказала об особенностях аллергии на пыльцу

Поллиноз во время цветения березы может прогрессировать из сезона в сезон, расширяя спектр аллергенов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Врач пояснила, что аллергия на пыльцу проявляется симптомами, схожими с ОРВИ. Речь идет о заложенности носа, обильных выделениях, зуде глаз, чиханиях и кашле. В тяжелых случаях может присоединиться сезонная бронхиальная астма.
Логина предупредила, что антигистаминные препараты лишь снимают проявления симптомов, но не лечат причину заболевания. Из-за этого аллергия может расширяться, а перекрестная реакция на фрукты и овощи с похожими аминокислотами начинает беспокоить круглый год.
Специалист подчеркнула, что современная медицина позволяет радикально излечить аллергию на пыльцу. Для этого необходимо обратиться к аллергологу и пройти аллерген-специфическую иммунотерапию препаратами, содержащими малые дозы пыльцы, которые постепенно приучают иммунную систему бороться с заболеванием.
Ранее психолог Алексей Комар назвал самые неожиданные формы аллергии.