Вечерний@Калининград: бесперспективная «Креспектива», гастрономия в суде и рыцари

Авторский обзор главных новостей среды по версии «Нового Калининграда».

Созданный при губернаторе Антоне Алиханове фонд «Креспектива» заявил о прекращении деятельности. Он проводил мероприятия, направленные на поддержку креативного предпринимательства. В частности, организовывал международные фестивали игровой индустрии PLAYPORT FEST, лекции, мастер-классы, первую региональную премию местного креативного сообщества «Анклав» и т.п.

Отметим, что год назад стало известно, что правительство Калининградской области почти в восемь раз сократило финансирование фонда. Так, 2024 году «Креспектива» получила из областного бюджета 42 млн руб., в бюджете на 2025 год ему было предусмотрено 5,5 млн. руб. Вот такая вот бесперспективная «Креспектива».

При этом судьба некоторых бывших проектов фонда остается в подвешенном состоянии. В 2022 году в бюджете фонду было предусмотрено 211 млн рублей, из которых планировалось потратить 165,7 млн руб. на ремонт четырех зданий довоенной постройки на Суворова в Калининграде общей площадью 4 тыс. кв.м. Бывший военный город был передан фонду для создания в нём кластера креативных индустрий. В апреле 2024 года было принято решение передать имущественный комплекс Корпорации развития области, в 2025 году в пресс-службе правительства сообщили, что судьба бывшего городка пока не определена.

В суде Ленинградского района продолжается слушание по уголовному делу в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Олега Туркина и его шестерых подчиненных, обвиняемых в растрате около 9 млн руб. На сей раз «Новый Калининград» выслушал речь самого Олега Туркина и узнал, почему после нее судья призвала всех соблюдать санитарное законодательство, а гособвинитель мечтала о шаверме. Подробнее читайте по ссылке.

Элтекин Киласов, он же Эдвард Бранденбургский — педагог, просветитель, реконструктор, общественный деятель, популяризатор рыцарской культуры и Тевтонского ордена. Рыцарь во всех смыслах этого слова. В интервью «Новому Калининграду» он рассказал о традициях Альбертины, восстановлении памятников культуры, о средневековом театре для детей с ограниченными возможностями, об особенностях рыцарских турниров и культовом кинжале милосердия. Подробнее читайте по ссылке.

В третьей декаде мая 1991 года калининградские СМИ пытались понять, почему исчез «колбасный дух», радовались свободной продаже масла и впервые серьезно заговорили о культуристах. Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья декада мая.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше