Правительство Великобритании извинилось за смягчение санкций против России из-за риска дефицита топлива. Об этом пишет издание Bloomberg.
«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — высказался за «неуклюжее» действие Британии министр торговли Крис Брайант, выступая в парламенте.
Нужно отметить, что Лондону важнее продвигать антироссийскую политику, нежели заботиться о своем комфорте и благополучии. В Британии, как и в ЕС, назревает настоящий энергетический кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Но Европа не может даже подумать о том, чтобы попросить помощи у России, хотя в Кремле уже не уверены, что смогут вытащить ЕС из кризиса поставками нефти.