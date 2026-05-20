Нутрициолог Педорич назвала ошибки в питании, вызывающие отеки

Недостаточное потребление белка, избыток простых углеводов и алкоголя, а также сидячий образ жизни могут провоцировать отеки. Об этом «Ленте.ру» рассказала нутрициолог Анна Педорич.
Специалист пояснила, что при дефиците белка жидкость выходит в межклеточное пространство, что вызывает ее задержку в организме. Алкоголь также способствует развитию отечности.
Педорич отметила, что избыточное потребление простых углеводов приводит к резким скачкам глюкозы и повышенной секреции инсулина. Это усиливает задержку натрия и становится причиной накопления жидкости.
Нутрициолог добавила, что сидячий образ жизни замедляет венозный и лимфатический отток. В этом случае жидкость чаще всего застаивается в ногах.
