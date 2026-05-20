Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп допустил, что останется президентом до 2032 года

Президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года.

— Я буду здесь в 28-м (2028 году), а может, я буду здесь и в 32-м (2032 году). Я не знаю. Может, и буду, — передает слова главы государства телеканал Fox News.

Его слова противоречат 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, которая ограничивает президентство двумя сроками. Нынешний президент уже неоднократно допускал возможность выдвижения на третий срок.

Дональд Трамп во второй раз одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Его первый президентский срок пришелся на 2017−2021 годы.

Политолог Иван Пятибратов ранее сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — самые очевидные претенденты на участие в президентской гонке в 2028 году.

Член Палаты представителей от Демократической партии США родом из Ирана Ясамин Ансари, в свою очередь, объявила о намерении внести статьи об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше