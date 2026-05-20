Дональд Трамп допустил, что останется президентом до 2032 года

Президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года.
— Я буду здесь в 28-м (2028 году), а может, я буду здесь и в 32-м (2032 году). Я не знаю. Может, и буду, — передает слова главы государства телеканал Fox News.
Его слова противоречат 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, которая ограничивает президентство двумя сроками. Нынешний президент уже неоднократно допускал возможность выдвижения на третий срок.
Дональд Трамп во второй раз одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Его первый президентский срок пришелся на 2017−2021 годы.
Политолог Иван Пятибратов ранее сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — самые очевидные претенденты на участие в президентской гонке в 2028 году.