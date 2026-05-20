Названы главные модные тренды выпускного

Абсолютный лидер сезона — платье-комбинация, считает стилист.

Источник: Комсомольская правда

В этом году выпускникам рекомендуют отказаться от пышных нарядов — в моде лаконичный крой и минимум украшений. Такой совет озвучил в беседе с «Газетой.Ru» модельер Денис Еремкин.

— Абсолютный лидер сезона — платье-комбинация: оно выглядит дорого без усилий. Лаконичный крой на тонких бретелях, сатин или шелк с деликатным перламутровым блеском, минимум декора. Особенно выигрышно смотрятся модели в спокойной палитре, — считает специалист.

По слова модельера, хорошим выбором будет и платье с корсетом, однако, последний не должен быть жестким. Что касается цвета, подойдут глубокие нуарные оттенки — винный, графитовый, сливовый, шоколадный.

Тем временем RT напоминает о правилах поведения на выпускном: запрещены алкоголь, курение на территории школы. Дресс-код устанавливает администрация. За нарушения возможны ограничение доступа к мероприятию или штраф.