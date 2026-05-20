Виталию Кошелеву, обвиняемому в вымогательстве, на месяц продлили арест

В областном центре суд продлил содержание под стражей журналиста Виталия Кошелева, обвиняемого в крупном вымогательстве у главврача одной из поликлиник, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
О продлении заключения фигуранта суд просили следственные органы, которым требуется время для формирования окончательной правовой оценки действий фигуранта в нашумевшем деле. Именно его заподозрили в требовании одного миллиона рублей с четвертью у главврача за нераспространение неких порочащих ее сведений.
Во время судебного заседания по поводу продления меры пресечения сам журналист и его защитник возражали против аргументов следствия. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, встал на сторону правоохранителей.