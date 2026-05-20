Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Датский пенсионер сделал селфи на туше погибшего кита

На датском острове Анхольт пенсионер забрался на тушу погибшего горбатого кита по кличке Тимми, чтобы сделать фотографию.

На датском острове Анхольт пенсионер забрался на тушу погибшего горбатого кита по кличке Тимми, чтобы сделать фотографию. Инцидент произошел 19 мая и вызвал резкую реакцию в соцсетях после публикации кадров с места происшествия, сообщает Merkur.

На видео мужчина позирует на теле животного, пока другой человек стоит в воде и снимает его на камеру. Пользователи раскритиковали поведение датчанина, посчитав его неуважительным по отношению к погибшему животному.

Позже пенсионер прокомментировал произошедшее и заявил, что впервые получил возможность взобраться на кита. По его словам, он не считает тушу животного «священными останками».

После инцидента власти Дании выпустили предупреждение с призывом не приближаться к туше кита. Представитель Датского агентства по охране окружающей среды Джейн Хансен заявила о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Эксперты также предупредили об угрозе для людей. По их словам, внутри разлагающегося тела могут скапливаться газы, способные привести к взрыву туши, а контакт с останками животного несет риск заражения опасными инфекциями.

Горбатого кита Тимми ранее спасали на мелководье у берегов Германии. Позже животное обнаружили мертвым в Северном море возле острова Анхольт. Специалисты опознали кита по установленному ранее электронному датчику слежения. Смерть животного подтвердили и представители природоохранных служб федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Ранее мы писали: В Германии волонтерам пригрозили юридическими мерами из-за судьбы кита Тимми.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.