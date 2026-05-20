Датский пенсионер сделал селфи на туше погибшего кита

На датском острове Анхольт пенсионер забрался на тушу погибшего горбатого кита по кличке Тимми, чтобы сделать фотографию. Инцидент произошел 19 мая и вызвал резкую реакцию в соцсетях после публикации кадров с места происшествия, сообщает Merkur.
На видео мужчина позирует на теле животного, пока другой человек стоит в воде и снимает его на камеру. Пользователи раскритиковали поведение датчанина, посчитав его неуважительным по отношению к погибшему животному.
Позже пенсионер прокомментировал произошедшее и заявил, что впервые получил возможность взобраться на кита. По его словам, он не считает тушу животного «священными останками».
После инцидента власти Дании выпустили предупреждение с призывом не приближаться к туше кита. Представитель Датского агентства по охране окружающей среды Джейн Хансен заявила о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
Эксперты также предупредили об угрозе для людей. По их словам, внутри разлагающегося тела могут скапливаться газы, способные привести к взрыву туши, а контакт с останками животного несет риск заражения опасными инфекциями.
Горбатого кита Тимми ранее спасали на мелководье у берегов Германии. Позже животное обнаружили мертвым в Северном море возле острова Анхольт. Специалисты опознали кита по установленному ранее электронному датчику слежения. Смерть животного подтвердили и представители природоохранных служб федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.
