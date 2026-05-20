Врач Цагараева развеяла миф о безвредности курения без затяжки

Курение без затяжки не снижает вред для здоровья и повышает риски развития рака полости рта и гортани в десятки раз. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагараева.
Специалист пояснила, что никотин и токсичные компоненты дыма всасываются через слизистую оболочку рта даже без глубокого вдоха. Концентрация никотина в крови у таких курильщиков лишь незначительно ниже, поэтому зависимость формируется в любом случае.
Цагараева предупредила, что контакт дыма со слизистой запускает процессы злокачественного перерождения клеток. Риск рака полости рта у курильщиков возрастает в 13 раз, а гортани — в 10−20 раз, причем опухоли часто локализуются в зоне прямого контакта с дымом.
Даже без глубокой ингаляции часть дыма попадает в верхние дыхательные пути, вызывая хроническое воспаление и повреждение реснитчатого эпителия. Это становится первым шагом к хронической обструктивной болезни легких с одышкой и частыми инфекциями.
Пульмонолог подчеркнула, что единственный доказанный способ снизить риски — полный отказ от курения. Уже через несколько лет после прекращения вредной привычки вероятность развития рака полости рта начинает снижаться.
