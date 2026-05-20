Врач Цагараева развеяла миф о безвредности курения без затяжки

Цагараева предупредила, что контакт дыма со слизистой запускает процессы злокачественного перерождения клеток. Риск рака полости рта у курильщиков возрастает в 13 раз, а гортани — в 10−20 раз, причем опухоли часто локализуются в зоне прямого контакта с дымом.