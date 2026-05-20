Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Цагараева развеяла миф о безвредности курения без затяжки

Пульмонолог Ольга Цагараева заявила, что курение не взатяг повышает риск рака рта в 13 раз.

Источник: Аргументы и факты

Курение без затяжки не снижает вред для здоровья и повышает риски развития рака полости рта и гортани в десятки раз. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагараева.

Специалист пояснила, что никотин и токсичные компоненты дыма всасываются через слизистую оболочку рта даже без глубокого вдоха. Концентрация никотина в крови у таких курильщиков лишь незначительно ниже, поэтому зависимость формируется в любом случае.

Цагараева предупредила, что контакт дыма со слизистой запускает процессы злокачественного перерождения клеток. Риск рака полости рта у курильщиков возрастает в 13 раз, а гортани — в 10−20 раз, причем опухоли часто локализуются в зоне прямого контакта с дымом.

Даже без глубокой ингаляции часть дыма попадает в верхние дыхательные пути, вызывая хроническое воспаление и повреждение реснитчатого эпителия. Это становится первым шагом к хронической обструктивной болезни легких с одышкой и частыми инфекциями.

Пульмонолог подчеркнула, что единственный доказанный способ снизить риски — полный отказ от курения. Уже через несколько лет после прекращения вредной привычки вероятность развития рака полости рта начинает снижаться.

Ранее врач Илья Пчеляков рассказал, почему некоторым людям сложно бросить курить.