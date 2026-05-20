Юрист Белоусов рассказал, что грозит за ошибку в показаниях счетчиков

При передаче управляющей компании неверных показателей счетчиков воды у потребителя может возникнуть скрытый долг. Юрист и кандидат экономических наук Андрей Белоусов, доцент юридического факультета Финансового Университета при правительстве РФ, объяснил последствия предоставления некорректной информации.
— Ежемесячная передача показаний приборов учета, безусловно, необходима для точного начисления платы за потребляемые коммунальные ресурсы. Однако, как показывает практика, по тем или иным причинам может сложиться ситуация, когда данные были переданы с ошибкой. В этой связи важно разобраться, какую ответственность несет лицо, передавшее ошибочные показания, и, главное, как эту ошибку можно исправить, — сказал эксперт.
Если случайно указать цифры выше реальных, поводов для беспокойства нет. Сначала необходимо будет оплатить выставленный счет, а в следующем месяце, при корректных данных, система проведет перерасчет. Излишек средств останется на лицевом счете в качестве аванса, который управляющая компания будет постепенно списывать в следующих начислениях, уточнил специалист.
Если же по ошибке были указаны заниженные данные, это приведет к образованию скрытого долга. Однако и эту ситуацию можно исправить, указав правильные данные в следующий раз и доплатив недостающую сумму.
Ситуация изменится, если человек намеренно занижает показания в надежде сэкономить. Исполнитель услуг имеет право проверять показания счетчиков раз в три месяца. Если будет обнаружено значительное расхождение данных, коммунальные службы выставят счет за весь скрытый объем ресурсов по действующим тарифам, а на образовавшуюся сумму долга будут начисляться пени за каждый день просрочки, передает Aif.ru.
