Юрист Кырлан назвал самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников

Дачники являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан для мошенников, что обусловлено сочетанием сезонности, доверчивости, удаленности участков и сделок, заключаемых «по знакомству». Об этом заявил доцент Финансового университета Марчел Кырлан.

— Одна из самых распространенных схем — это мошенничество с земельными участками и домами. Человеку могут продать участок с проблемными границами, арестом, двойной продажей, чужими коммуникациями или вообще без надлежащего права собственности, — предупредил эксперт.

По словам специалиста, вторая популярная схема — фиктивные строительные работы. Бригады предлагают быстро и дешево построить дом или забор, получают аванс и исчезают. Кырлан предостерегает от согласия на такие работы без письменного договора и детальной сметы.

Отдельное направление мошенничества связано с садоводческими некоммерческими товариществами. Аферисты создают поддельные квитанции, копируют аккаунты председателей в мессенджерах и рассылают фальшивые сообщения о сборах на «срочный ремонт».

Также дачникам часто предлагают услуги по замене счетчиков, проверке электропроводки, обработке от клещей или подключению газа. При этом цены на такие услуги завышены, а сами услуги зачастую не требуются. Пенсионеров при этом запугивают штрафами и отключениями.

— Сохраняются и классические телефонные схемы. Мошенники представляются сотрудниками банка, Росреестра, МФЦ, энергосбытовых организаций или «службы безопасности», убеждая человека срочно назвать код из СМС, подтвердить право собственности или «защитить участок от мошенников», — добавил Кырлан.

Главная ошибка, по мнению эксперта, заключается в излишнем доверии и спешке. Рекомендуется тщательно проверять объект через Единый государственный реестр недвижимости, не переводить аванс без договора и никогда не сообщать коды подтверждения, передает Lenta.ru.

