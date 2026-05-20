Врач перечислила продукты с высоким содержанием магния

Назначать себе БАДы с магнием самостоятельно не стоит — если дефицита нет, то препараты окажутся попросту бесполезными. Гораздо разумнее будет получать полезный микроэлемент из еды. Об этом рассказала «Газете.Ru» невролог Ольга Бутенко.
— Магний — это не только таблетки и БАДы, его можно получать из обычной еды, например, орехов, бобовых, семечек, цельнозерновых продуктов и зеленых овощей, — перечислила врач.
Медик уточнила, что магний используется для профилактики мигрени, необходим для костной системы, помогает поддерживать нормальный сердечный ритм, давление и уровень сахара.
360.ru отметил, что магний — минерал, который в таблице Менделеева находится рядом с кальцием. Это не случайно — они друг друга дополняют. Если в организме не хватает кальция, значит, будут проблемы с магнием. Кроме того, магний расширяет сосуды. Для этого при стрессе он выбрасывается в организм.