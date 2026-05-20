Экономист объяснил, как будет меняться рынок ипотеки до конца года

Россияне будут чаще оформлять ипотеку в июне в связи с возможным изменением ставок для семей с детьми. Об этом заявил «Газете.Ru» экономист Юлиан Овечкин.
— Мы ожидаем заметный рост числа заявок и ипотечных сделок в июне. Для многих семей это может стать попыткой успеть оформить ипотеку по действующим условиям до возможного изменения ставок и параметров программы. Особенно это касается покупателей, которые уже находятся в процессе выбора жилья, — пояснил специалист.
А вот во второй половине года спрос на семейную ипотеку может снизиться. Эксперт отмечает, что, если ставка вырастет до 10−12%, семейная ипотека может стать менее доступной, что спровоцирует отказ от сделок.
Кстати, в Министерстве финансов России уже изучают вариант ужесточения семейной ипотеки — её хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. О том, насколько может измениться ставка, пока не сообщается, передает RT.