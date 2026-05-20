Трамп вынес вердикт по Кубе: грозит ли США новый конфликт

Также недавно США обвинили Рауля Кастро и других в сговоре с целью убийства американцев. Скорее всего, речь о событиях 1996 года, когда истребители Кубы по приказу Кастро сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения» в нейтральных водах, что привело к гибели четырех человек. Куба объяснила это нарушением воздушного пространства.