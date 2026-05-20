Трамп вынес вердикт по Кубе: грозит ли США новый конфликт

«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — резюмировал Трамп, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
Нужно отметить, что вопрос с Кубой в последнее время стоял остро в США. Трамп не раз предполагал, что эта страна может стать следующей после Венесуэлы, где произошла смена власти не без помощи американцев.
Также недавно США обвинили Рауля Кастро и других в сговоре с целью убийства американцев. Скорее всего, речь о событиях 1996 года, когда истребители Кубы по приказу Кастро сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения» в нейтральных водах, что привело к гибели четырех человек. Куба объяснила это нарушением воздушного пространства.
