Россиян предупредили об опасности клубники с грядки

KP.RU рассказал, что в клубнике содержится много клетчатки, необходимой для здоровья кишечника. Особенно полезна ягода в свежем виде — после тепловой обработки или заморозки клубника лишается многих витаминов и минералов. При этом ягода в варенье вбирает массу лишнего сахара, в то время как свежая клубника содержит не слишком много калорий. Низкий гликемический индекс позволяет употреблять ее даже диабетикам.