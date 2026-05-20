Россиян предупредили об опасности клубники с грядки

Употребление немытой клубники прямо с грядки может привести к заражению опасными паразитами. Об этом предупредила в разговоре с «Абзацем» инфекционист Марият Мухина.
— Яйца аскарид находятся сверху — на тонкой кожице. Обсеменение мякоти ягод может произойти через травматизацию поверхности, помятости и нарушение санитарии, в том числе с применением фекалий в качестве удобрений, — рассказала медик.
Врач посоветовала обязательно промывать клубнику под прохладной проточной водой, а затем на 10 минут погрузить ее в ванночку со средством для мытья фруктов. После этого следует вновь прополоскать ягоду.
KP.RU рассказал, что в клубнике содержится много клетчатки, необходимой для здоровья кишечника. Особенно полезна ягода в свежем виде — после тепловой обработки или заморозки клубника лишается многих витаминов и минералов. При этом ягода в варенье вбирает массу лишнего сахара, в то время как свежая клубника содержит не слишком много калорий. Низкий гликемический индекс позволяет употреблять ее даже диабетикам.