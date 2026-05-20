«Не священный прах»: пенсионер взобрался на тушу погибшего кита Тимми ради снимка

Датский песионер, личность которого не раскрывается, забрался на тушу погибшего горбатого кита по кличке Тимми, чтобы сделать селфи.
Мужчина позировал для фотоснимка на острове Анхольт, пока его товарищ снимал происходящее с воды. Опубликованные в интернете кадры вызвали резкое осуждение пользователей. Сам пенсионер попытался оправдаться, заявив, что это «останки животного», а не «священный прах». Датские власти не оставили инцидент без внимания, выпустив предупреждение, запрещающее приближаться к туше кита.
Джейн Хансен, руководитель отдела Датского агентства по охране окружающей среды, призвала соблюдать безопасную дистанцию. Эксперты также напомнили о потенциальных опасностях, связанных с разлагающимся телом животного, включая риск взрыва от накопления газов и возможность передачи серьезных инфекций человеку, передает издание Merkur.
Кита впервые заметили рядом с портом Висмара в начале марта. Гигантское животное запуталось в рыболовных сетях, ему помогли освободиться службы экстренной помощи и специалисты по охране морской среды. Но затем кит снова застрял на мели неподалеку.
1 апреля сообщалось, что операцию по спасению кита Тимми в Балтийском море останавливали. Тогда немецкие власти приняли решение оставить ослабевшее животное умирать на мелководье. Позже эксперты заявляли, что у кита практически нет шансов выжить.
Однако инициативная группа, в которую вошли миллионеры Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц, добилась разрешения на новую спасательную операцию. 20 апреля, после почти трехнедельного пребывания на мелководье Балтийского моря, кит Тимми сумел освободиться. Позже немецкие власти сообщили, что животное погибло.