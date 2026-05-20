«Не священный прах»: пенсионер взобрался на тушу погибшего кита Тимми ради снимка

Мужчина позировал для фотоснимка на острове Анхольт, пока его товарищ снимал происходящее с воды. Опубликованные в интернете кадры вызвали резкое осуждение пользователей. Сам пенсионер попытался оправдаться, заявив, что это «останки животного», а не «священный прах». Датские власти не оставили инцидент без внимания, выпустив предупреждение, запрещающее приближаться к туше кита.