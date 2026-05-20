В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой с тростью

В Сети появились новые фото российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой из Лимасола. Фото опубликовал пользователь на своей странице в соцсети.
Он рассказал, что встретил 77-летнюю певицу, когда она прогуливалась с подругой.
«Час назад занимался гимнастикой. Чуть позднее увидел Аллу, она с подругой прогуливалась. Немного поговорили… Спросил, что советует есть по утрам, — порекомендовала есть гречневую кашу», — написал мужчина после встречи с исполнительницей.
Он рассказал, что Пугачева составила ему свой автограф. Пользователь также опубликовал фото, на которой певица идет, опираясь на трость.
Напомним, после отъезда из России Алла Пугачева все чаще появляется на людях, опираясь на трость. Как выяснил aif.ru, для опоры при ходьбе она использует «палочку» ручной работы итальянского производителя с имитацией бриллиантов и позолотой, стоимость которой составляет десятки тысяч рублей.