В Россию временно запретят поставлять армянские цветы

С 22 мая Россия временно ограничит ввоз цветов, выращенных и отправленных из Армении. Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте Россельхознадзора.
В ведомстве заявили, что в цветах из Армении продолжают находить опасных вредителей и признаки заражения, несмотря на гарантии республиканской Инспекции по безопасности пищевых продуктов. При ввозе 96,2 млн растений нарушения выявили 135 раз — это уже 77% от всех подобных случаев за 2025 год. Поставки возобновят только после проверки местных теплиц и анализа её результатов.
