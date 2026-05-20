Трамп заявил, что эскалации конфликта между США и Кубой не будет

На пресс-конференции с журналистами американский лидер прокомментировал обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которые выдвинули в американском Минюсте.
Кастро обвиняют в сговоре с целью убийства американцев и вменяют ему смертную казнь. Однако Трамп, несмотря на громкие обвинения в адрес кубинца, заявил, что обострения конфликта с государством не будет.
— Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость, — приводит его слова РИА Новости.
10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заняться вопросом Кубы. Он отметил, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио. По словам американского лидера, Куба якобы находится в упадке на протяжении уже многих лет.
2 мая СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе с целью смены власти в стране, но в текущий момент делает ставку на дипломатические инструменты.
В феврале Трамп заявил, что он допускает захват Кубы. Но заверил, что при таком сценарии США захватят остров «по-дружески».