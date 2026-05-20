«По дороге с интересом»: в Нижнем Новгороде прошел туристический фестиваль для дошкольников

В детском саду № 165 прошел фестиваль проекта «По дороге с интересом» (0+), направленный на знакомство детей с туристическими маршрутами Нижегородской области. Мероприятие состоялось при поддержке Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» и Центра поддержки гражданских инициатив. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
«Поддерживая подобные инициативы, мы инвестируем в будущее нашей страны. Очень важно, чтобы дети с ранних лет знали свой регион, чувствовали его культурный код. Такие интересные игровые форматы позволяют ребятам, не выезжая за пределы города, путешествовать по региону и узнавать много нового. Это уникальный проект в Нижегородской области, который с ранних лет прививает детям любовь к родному краю и гордость за него», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
В фестивале приняли участие воспитанники детских садов Ленинского района. Они подготовили вокальные и танцевальные номера, читали стихи про Нижегородскую область. Сюрпризом для юных артистов стало появление ростовой куклы белого медведя. Вместе с детьми он провел танцевальную разминку.
После ребята отправились на туристический квест, где узнали о достопримечательностях региона. На станции, посвященной Керженскому заповеднику, дети познакомились с местными обитателями. На площадке «Чкаловск» юным участникам рассказали про летчика Валерия Чкалова, а в «Больном Болдино» — про поэта Александра Пушкина. Также ребят познакомили с Гипсовой шахтой деревни Пешелань, озером Светлояр, Городецкой сыроварней «Курцево» и эко-фермой «Ивановское».
«Проект призывает к тому, чтобы с самого детства, с малых лет влюблять детей в наш красивый регион, где родилось и выросло много талантливых людей. Для них это возможность познакомиться с культурой родного края и вдохновиться на путешествия, загореться мечтой и выбрать дальнейший профессиональный путь. Дети — наше будущее, поэтому важно передавать им наше культурное богатство для формирования гармонично развитой личности с ранних лет», — подчеркнул председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Владимир Москаленко.
Также был организован просмотр видеороликов, рассказывающих о культурных и природных объектах Нижегородской области.
«Для дошкольников практически нет экскурсионных туров, поэтому дети 5−7 лет плохо знают свою малую родину. Мы решили это исправить. Команда проекта сняла видеоролики, рассказывая об удивительных историях доступным для малышей языком. Мы видим замечательный отклик: дети наперебой задают вопросы, уже сами узнают достопримечательности, делятся впечатлениями. Значит, нам удалось главное — заинтересовать ребят и влюбить их в свой край», — поделилась руководитель проекта, заведующий детским садом № 165 Юлия Барулева.
Организаторам проекта вручили благодарственные письма от партии «Единая Россия», а также наградили юных победителей районного конкурса «Я и моя профессия» и «Я — экскурсовод».
