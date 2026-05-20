Константин Хабенский ответил на критику спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым

Константин Хабенский, народный артист России и художественный руководитель МХТ имени Чехова, прокомментировал неоднозначную реакцию на постановку «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Свое мнение он выразил в интервью изданию «БИЗНЕС Online».

«Состоялась хорошая премьера — полярность мнений, нет ни одного равнодушного зрителя, никто не выходит после спектакля спокойным», — резюмировал народный артист России.

Хабенский отметил, что спектакль задуман как эксперимент, вызывающий сильные эмоции у зрителей. Режиссер Андрей Гончаров продолжит работу над постановкой, но премьера прошла успешно.

Ранее KP.RU рассказал, что 14 мая на сцене МХТ им. Чехова вышел спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова. Причем это было не классическое прочтение произведения, а настоящий перфоманс. Не все поняли тайные смыслы режиссера. Однако спектакль прошел с аншлагом.