Константин Хабенский ответил на критику спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым

Константин Хабенский, народный артист России и художественный руководитель МХТ имени Чехова, прокомментировал неоднозначную реакцию на постановку «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Свое мнение он выразил в интервью изданию «БИЗНЕС Online».
«Состоялась хорошая премьера — полярность мнений, нет ни одного равнодушного зрителя, никто не выходит после спектакля спокойным», — резюмировал народный артист России.
Хабенский отметил, что спектакль задуман как эксперимент, вызывающий сильные эмоции у зрителей. Режиссер Андрей Гончаров продолжит работу над постановкой, но премьера прошла успешно.
Ранее KP.RU рассказал, что 14 мая на сцене МХТ им. Чехова вышел спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова. Причем это было не классическое прочтение произведения, а настоящий перфоманс. Не все поняли тайные смыслы режиссера. Однако спектакль прошел с аншлагом.