Повесил замок и не пускал домой: Павел Кашин оказался в центре скандала с соседями

Жильцы многоквартирного дома на Маросейке в Москве пожаловались на поведение своего соседа, певца Павла Кашина. Изначально причиной конфликта стал клуб «Понтаж», который музыкант открыл в подвале жилого дома. Позже он замотал цепью калитку двора и повесил замок — люди не могли, ни выйти из дома, ни попасть в квартиры.
По словам соседей, перепланировка подвала, где теперь располагаются сцена и пилон для танцев, проходила без необходимых согласований. Концерты, на которых выступают Кашин и его музыканты, сопровождаются громким шумом, что даже вызывает вибрацию стен на верхних этажах.
— Идет концерт, слышно все. Представляете, через два этажа дрожат стены, — пожаловались жильцы.
Сам Кашин отрицает нарушения. Он добавил, что концерты проводятся только по субботам с 18:00 до 20:00 и не превышают допустимых норм шума (до 40 децибел при разрешенных 80). Несмотря на оправдания артиста, соседи обратились с жалобами в правоохранительные органы.
Ситуация обострилась, когда Кашин повесил замок на входные ворота жилого дома, ограничив доступ жильцам. Одна из жительниц сняла на видео, как артист агрессивно вел себя, угрожал и размахивал молотком. Спустя несколько часов ворота были открыты. Певец заявил, что «нечаянно» закрыл ворота, передает Starhit.
