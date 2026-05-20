Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как аферисты подделывают сайты продажи билетов

Россиян предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с покупкой авиа- и железнодорожных билетов в период подготовки к летнему отпускному сезону.

Россиян предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с покупкой авиа- и железнодорожных билетов в период подготовки к летнему отпускному сезону. О способах работы аферистов рассказала специалист по кибербезопасности и правозащитник Екатерина Дуб в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, злоумышленники массово рассылают электронные письма с гиперссылками на поддельные сайты, визуально похожие на официальные сервисы продажи билетов. Главная цель мошенников — получить данные банковских карт и похитить деньги пользователей.

Для давления на потенциальных жертв преступники используют разные сценарии. Одним пользователям сообщают о якобы срочной отмене брони, другим предлагают скидки и «выгодные» билеты по сниженным ценам. После перехода по ссылке человек попадает на фальшивый ресурс и вводит платежные данные.

Как отметила Дуб, мошенники часто подделывают адреса отправителей, используя похожие символы латиницы и кириллицы. Из-за этого письма выглядят достоверно и не вызывают подозрений у пользователей.

Эксперт призвала россиян внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по ссылкам из сомнительных писем. Она также отметила, что развитие технологий искусственного интеллекта способствует росту числа киберпреступлений и усложняет выявление мошеннических схем.

По словам специалиста, Роскомнадзор занимается блокировкой подобных ресурсов, однако аферисты быстро создают новые копии сайтов после ограничений доступа.

Дополнительно эксперт предупредила о сезонных схемах обмана выпускников. Речь идет о продаже поддельных ответов на ЕГЭ и других экзаменационных материалов, которые мошенники распространяют через соцсети, мессенджеры и анонимные сайты.

Чтитайте также: МВД Грузии сообщило о таране ворот патриархии в столице.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.