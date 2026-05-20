Россиянам объяснили, как аферисты подделывают сайты продажи билетов

Россиян предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с покупкой авиа- и железнодорожных билетов в период подготовки к летнему отпускному сезону. О способах работы аферистов рассказала специалист по кибербезопасности и правозащитник Екатерина Дуб в беседе с 360.ru.
По словам эксперта, злоумышленники массово рассылают электронные письма с гиперссылками на поддельные сайты, визуально похожие на официальные сервисы продажи билетов. Главная цель мошенников — получить данные банковских карт и похитить деньги пользователей.
Для давления на потенциальных жертв преступники используют разные сценарии. Одним пользователям сообщают о якобы срочной отмене брони, другим предлагают скидки и «выгодные» билеты по сниженным ценам. После перехода по ссылке человек попадает на фальшивый ресурс и вводит платежные данные.
Как отметила Дуб, мошенники часто подделывают адреса отправителей, используя похожие символы латиницы и кириллицы. Из-за этого письма выглядят достоверно и не вызывают подозрений у пользователей.
Эксперт призвала россиян внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по ссылкам из сомнительных писем. Она также отметила, что развитие технологий искусственного интеллекта способствует росту числа киберпреступлений и усложняет выявление мошеннических схем.
По словам специалиста, Роскомнадзор занимается блокировкой подобных ресурсов, однако аферисты быстро создают новые копии сайтов после ограничений доступа.
Дополнительно эксперт предупредила о сезонных схемах обмана выпускников. Речь идет о продаже поддельных ответов на ЕГЭ и других экзаменационных материалов, которые мошенники распространяют через соцсети, мессенджеры и анонимные сайты.
