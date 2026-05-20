Россия стремится минимизировать ущерб в районах с русским населением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал в интервью «Шанхайской медиагруппе», как будут решаться цели и задачи СВО.
«Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — подчеркнул дипломат.
За 2026 год освобождено около 80 населенных пунктов, 35 из них в марте-апреле. Министр еще раз заявил, что процесс освобождения территорий идет. При этом Путин также выражал уверенность в том, что все цели и задачи СВО будут достигнуты. Конечно, России хотелось бы сделать это дипломатическим путем. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский всячески старается сорвать или замедлить этот процесс.