В Воронеже омбудсмен вступился за девушку, обвиняемую в сокрытии 168 рублей

Омбудсмен Воронежской области призвал гуманно отнестись к девушке, ставшей фигуранткой уголовного дела по обвинению в сокрытии 168 рублей.

В Воронежской области уполномоченный по правам человека Сергей Канищев заступился за местную жительницу, которую обвинили в мошенничестве за сокрытие 168 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не та ситуация, это мое мнение, как уполномоченного, как юриста, чтобы привлекать к строгой или даже не к строгой уголовной ответственности. Тут даже дело не в рублях, а вообще в отношении к человеку — оно в любом случае должно быть гуманным, справедливым, в рамках закона и здравого смысла», — высказался омбудсмен.

Речь идет о самозанятой Елизавете Пигуль, ставшей фигуранткой уголовного дела. При получении социального контракта в 2024 году на открытие кабинета по наращиванию ресниц девушка не указала доход в 168 рублей.

По словам Пигуль, по истечению контракта соцзащита признала его полностью выполненным и не высказала претензий. Однако в пресс-службе СК по Воронежской области заявили, что доход девушки в отчетном периоде превысил прожиточный минимум на 56 рублей ежемесячно.

Канищев заявил, что готов принять Пигуль и составить письмо для обращения в прокуратуру с просьбой рассмотреть ситуацию на стадии досудебного разбирательства.