Mash: В суде Газманов уклонялся от ответов и пытался самостоятельно вести допрос

Речь идет о бывшем концертном директоре Газманова Дмитрии Царенко. Он подал в суд на певца, так как посчитал, что тот неосновательно обогатился. В своем иске мужчина указал, что с октября 2019-го по январь 2024-го внес на счета артиста указанную сумму. Сам Царенко находится под следствием по делу о мошенничестве. Правоохранители считают, что он похитил почти 15,3 миллиона рублей, которые получил за концерты Газманова. При этом деньги поступали на ИП Царенко.