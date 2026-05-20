Mash: В суде Газманов уклонялся от ответов и пытался самостоятельно вести допрос

Певец Олег Газманов в среду, 20 мая, находился в суде, где шла речь о возможном уходе от уплаты налогов. Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на слова очевидцев, во время заседания артист якобы перебивал бывшего сотрудника, который выдвинул обвинения против него, и пытался самостоятельно вести допрос.
Речь идет о бывшем концертном директоре Газманова Дмитрии Царенко. Он подал в суд на певца, так как посчитал, что тот неосновательно обогатился. В своем иске мужчина указал, что с октября 2019-го по январь 2024-го внес на счета артиста указанную сумму. Сам Царенко находится под следствием по делу о мошенничестве. Правоохранители считают, что он похитил почти 15,3 миллиона рублей, которые получил за концерты Газманова. При этом деньги поступали на ИП Царенко.
На заседании Газманов заявил, что не знал о схеме с уходом от налогов и, по информации Mash, вступал в активные споры с бывшим работником.
— Во время заседания Газманов перебивал бывшего сотрудника, спорил, уходил от вопросов и пытался сам вести допрос. Царенко вину не признает, — говорится в публикации.
Однако официальной информации о ходе заседания, как и комментариев сторон по этому поводу, пока не поступало.
Также Mash писал, что Газманов раскрыл схему после проведения аудита: часть его выступлений якобы проходила через индивидуальное предпринимательство экс-менеджера. Газманов отметил, что после увольнения Царенко гонорары неожиданно увеличились на 30−40 процентов. Однако Царенко представил другую версию: по его словам, договор был фиктивным, и сам Газманов просил часть оплаты передавать наличными, минуя ИП.