Ученые бьют тревогу из-за мутирующих суперсвиней из зоны отчуждения

Ранее руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров заявлял, что многие истории о «животных-мутантах» в зонах радиоактивного заражения сильно преувеличены. По его словам, научные исследования действительно фиксировали влияние радиации на живые организмы, однако ничего «сенсационного» или «ужасающего» для обычных людей в этих данных нет.