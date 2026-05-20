Ученые бьют тревогу из-за мутирующих суперсвиней из зоны отчуждения

Международные исследователи сообщили о стремительном росте популяции так называемых «суперсвиней», появившихся после скрещивания домашних свиней с дикими кабанами в зоне радиоактивного заражения.
Как пишет New York Post со ссылкой на исследование ученых, после аварии на АЭС и эвакуации населения домашние свиньи оказались на заброшенных фермах и начали скрещиваться с дикими кабанами.
Исследователи из университетов Фукусимы и Хиросаки установили, что гибриды унаследовали от домашних свиней ускоренный цикл размножения. Это позволило популяции быстро увеличиваться.
Ученые отмечают, что дикие кабаны обычно размножаются раз в год, тогда как домашние свиньи способны делать это практически круглый год.
По словам профессора Синго Канеко, подобный механизм может наблюдаться и в других регионах мира, где происходит скрещивание диких кабанов и одичавших свиней.
Исследователи предупреждают, что такие животные могут представлять серьезную угрозу для экосистем, сельского хозяйства и животноводства. В США ущерб от диких свиней оценивают в миллиарды долларов ежегодно.
Ранее руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров заявлял, что многие истории о «животных-мутантах» в зонах радиоактивного заражения сильно преувеличены. По его словам, научные исследования действительно фиксировали влияние радиации на живые организмы, однако ничего «сенсационного» или «ужасающего» для обычных людей в этих данных нет.