Угрозы разлива реки Кубань на территории Армавира нет

Жителям прибрежных районов рекомендовали следить за официальными сообщениями от администрации города.

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Угрозы разлива реки Кубань, уровень которой находится в пределах допустимых норм, на прибрежных территориях Армавира Краснодарского края нет. Об этом сообщается в канале администрации города в «Максе».

Ранее администрация города сообщила, что в Армавире Краснодарского края объявлена эвакуация жителей в связи с угрозой подтопления в условиях подъема уровня воды в реках после ливней.

«По рекам Кубань и Уруп продолжается пропуск паводковых вод. По данным управления ГО и ЧС, ситуация находится под особым контролем администрации и МЧС. Уровень воды в реке Кубань остается в пределах допустимых норм, угрозы разлива на текущий момент нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для непрерывного контроля за обстановкой на реках Кубань и Уруп развернуты специальные посты наблюдения, где ведется визуальный мониторинг ситуации круглосуточно. Сброс воды со стороны Невинномысского гидроузла не увеличивается. Также уточняется, что уровень воды в Кубани не превышает 5 м.

«При пропускной способности дамбы в 6 метров в настоящее время уровень воды в реке Кубань составляет 5 метров. Угрозы для населения нет, ситуация находится на контроле местной власти и МЧС», — отмечено в сообщении.

Жителям прибрежных районов рекомендовано слушать систему экстренного оповещения и следить за официальными сообщениями от администрации города.

