0:2: Ротор уступил Aкрону в дождь в Волгограде

Волгоградский «Ротор» проиграл тольяттинскому «Акрону» сегодня, 20 мая 2026 года, со счетом 0:2 в первом стыковом матче за право играть в Премьер-лиге. Встреча прошла 20 мая на стадионе «Волгоград Арена» при сильном ливне и аншлаге.
Игру омрачила погода, но борьба была равной. Счет открыл легионер из Кабо-Верде Беншимол Тавареш перед перерывом. Во втором тайме он же забил второй мяч после подачи Роберто Фернандеса. На 66-й минуте Артем Дзюба едва не сделал счет разгромным, но волгоградцы устояли.
Матч в Волгоградской области посетили 34 098 зрителей, создавших мощную поддержку трибун.
Главный тренер Дмитрий Парфенов отметил характер команды: «Ребята бились до конца, несмотря на счет и дождь. Мы получили опыт и знаем, что исправлять в ответной игре». Болельщики также поддержали игроков, скандируя кричалки даже после пропущенных голов. Атмосфера на трибунах оставалась накаленной до финального свистка.
Ответный матч состоится 23 мая в Самаре.
