Карл III шуткой отреагировал на птичий помет на своем пиджаке

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III с юмором отреагировал на инцидент, который произошел во время посещения им продовольственного банка в Северной Ирландии, когда помет пролетавшей мимо чайки попал на его пиджак.
Как сообщила газета The Daily Telegraph, монарх рассмеялся и отклонил предложение одного из собравшихся набросить пальто поверх пиджака. «Все в порядке, — сказал Карл III толпе. — По крайней мере это не попало мне на голову!».
Инцидент произошел в североирландском городе Ньюкасл.
Жена Карла III королева Камилла в свою очередь 20 мая посетила деревенский паб, расположенный недалеко от столицы Северной Ирландии Белфаста. Там она попробовала сама налить из пивного крана знаменитое темное пиво Guinness. «Я не совсем эксперт [в этом вопросе]. Мой муж отлично наливает пиво», — отметила Камилла под аплодисменты работников заведения. Она добавила, что «еще рановато пить», поэтому оставит пиво «на потом».