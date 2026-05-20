Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карл III шуткой отреагировал на птичий помет на своем пиджаке

Король Великобритании заявил, что все в порядке, ведь по крайней мере это не попало ему на голову.

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III с юмором отреагировал на инцидент, который произошел во время посещения им продовольственного банка в Северной Ирландии, когда помет пролетавшей мимо чайки попал на его пиджак.

Как сообщила газета The Daily Telegraph, монарх рассмеялся и отклонил предложение одного из собравшихся набросить пальто поверх пиджака. «Все в порядке, — сказал Карл III толпе. — По крайней мере это не попало мне на голову!».

Инцидент произошел в североирландском городе Ньюкасл.

Жена Карла III королева Камилла в свою очередь 20 мая посетила деревенский паб, расположенный недалеко от столицы Северной Ирландии Белфаста. Там она попробовала сама налить из пивного крана знаменитое темное пиво Guinness. «Я не совсем эксперт [в этом вопросе]. Мой муж отлично наливает пиво», — отметила Камилла под аплодисменты работников заведения. Она добавила, что «еще рановато пить», поэтому оставит пиво «на потом».

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше