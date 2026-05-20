В Архангельске вводят новые правила для самокатчиков

В частности, в регионе запретят парковку на элементах благоустройства.

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. Новые правила контроля за самокатчиками вводят в Архангельске. Размещение самокатов будет возможно только в специально обозначенных местах, а парковка на элементах благоустройства запрещена, сообщает по итогам сессии Архангельской городской думы ее пресс-служба.

«Мы выбрали путь жесткого регулирования и диалога. Теперь размещение самокатов будет возможно только в специально обозначенных местах, а парковка на элементах благоустройства запрещена. Договор с кикшеринговыми компаниями будет предусматривать автоматическое ограничение скорости в парках и на оживленных прогулочных зонах. В конце мая мы проведем встречу с предпринимателями, чтобы четко обозначить новые “правила игры”. Мы обязаны обеспечить баланс: те, кто пользуется самокатами, должны делать это цивилизованно, а пешеходы — чувствовать себя в безопасности», — отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, его слова приводит пресс-служба.

Как поясняют депутаты, электросамокаты стали привычной частью жизни, поэтому было бы неправильно идти по пути тотальных запретов.