Низкоорбитальная связь для отдаленных районов: российский аналог Starlink появится в Беларуси

Национальный спутниковый оператор Беларуси «Белинтерсат» подписал соглашение о сотрудничестве с российской космической компанией «Бюро 1440», развивающей низкоорбитальную спутниковую связь. Это произошло на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.
Технический директор «Белинтерсат» Олег Винярский отметил, что жители отдаленных районов Беларуси все чаще нуждаются в цифровых услугах. При этом современные онлайн-сервисы можно обеспечить только через наземные сети или с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки.
«Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета», — подчеркнул Винярский.
«Бюро 1440» создает российский аналог Starlink для оказания услуг высокоскоростной — до 1 ГБ — широкополосной передачи данных. В конце марта компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту первые 16 спутников своей низкоорбитальной группировки под названием «Рассвет». Эти аппараты оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения, а также плазменной двигательной установкой.
