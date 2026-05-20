Руководитель образовательно-туристического проекта для школьников «Город открытий» Анна Нефедова: Игровой формат маршрутов пробуждает во взрослых внутреннего ребенка

20 мая на платформе Правительства Москвы «Город идей» завершился прием предложений по развитию проекта «Играй в Москву». Лучшие из них будут вынесены на голосование. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя гендиректора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анны Нефедовой, что сейчас предлагает проект жителям и гостям столицы.
Сегодня существует огромное количество экскурсионных туров по Москве. Сделать прогулку не только познавательной, но и захватывающей предлагает проект «Играй в Москву». В повседневной суете родителям и детям не всегда не хватает общего дела, которое было бы интересно всем. Миссия проекта — восполнить этот пробел.
— Анна Викторовна, насколько сегодня популярен проект «Играй в Москву»?
— Проект очень востребован, мы видим интерес и горожан, и туристов. Каждый маршрут посвящен отдельной значимой теме: экология, космос, спорт, история Отечества и другие. Таким образом, он выполняет не только развлекательную, но и просветительскую функцию. При прохождении квеста ребята расширяют свой кругозор, развивают насмотренность, учатся принимать решения и работать в команде.
Поступают запросы о создании новых маршрутов, причем не только по центру, но и по отдаленным районам. Это соответствует нашей стратегии «децентрализации туристических потоков». У москвичей появляется возможность исследовать разные районы и по-новому взглянуть на привычные места или открыть для себя новые локации.
Мы видим интерес к проекту и у иностранных туристов. Для них квест-карты по центру столицы и по ВДНХ были переведены на английский и китайский языки.
— В чем преимущество маршрутов для семей с детьми?
— Прежде всего задача проекта — дать возможность родителям и детям объединяться и формировать общие воспоминания. В век цифровых технологий и повсеместного использования гаджетов очень важно, чтобы люди общались, особенно внутри семьи. Здесь у них есть общее дело, общие задачи — выполнить условия игры. Участники маршрутов «Играй в Москву» вместе разгадывают загадки, выполняют задания и радуются победам. Благодаря проекту семьи в легкой, доступной игровой форме могут изучать окружающий мир, узнавать свой город, общаться. Это самое главное.
— Какие еще бонусы можно получить, присоединившись к проекту?
— Мы создаем интерактивные маршруты с использованием цифровых технологий. По ходу прохождения маршрута можно выполнять задания в мобильном приложении RUSSPASS и получать призовые бонусы. Ребята могут гулять по городу и «ловить» мультяшных героев в формате AR-игры (игра с элементами дополненной реальности. — «ВМ»). Эти персонажи разработаны специалистами RUSSPASS.
В приложении они складываются в определенный пазл, собрав который, пользователи получают призы в виде баллов, которые можно обменять на билеты в музеи Москвы со специальной скидкой. Создается такой интегрированный подход к маршруту: во время игры дети выполняют и офлайн-, и онлайн-задания.
— Москвичи вносят предложения по развитию проекта на платформе «Город идей». Будут ли они реализованы?
— Этот проект — наш прямой диалог с горожанами. Порой идеи, которые мы получаем от москвичей, для нас оказываются необычными и нестандартными, жители делятся интересными фактами о районах, в которых живут, или предлагают новые тематики маршрутов. Надеемся получить новые предложения.
Москвичи оставили более 400 тысяч оценок в разделе «Оценить идею» на платформе «Город идей».
Кроме того, для нас платформа правительства Москвы «Город идей» — определенный формат продвижения. Надеюсь, что те, кто не слышал о маршрутах «Играй в Москву», теперь о них узнают. Наша задача — сделать проект таким, чтобы каждая семья москвичей захотела пройти по маршруту «Играй в Москву» со своими детьми и сделала это.
Смысл, который мы заложили в проект, одновременно и серьезный, и нет. Легкий, игровой формат пробуждает во взрослом внутреннего ребенка. Тогда и родители, и дети оказываются «на одной волне», и исследовать город намного интереснее. А Москва — город удивительных возможностей, ее можно изучать всю жизнь.
ДОСЬЕ.
Анна Викторовна Нефедова родилась в Москве. В 1997 году окончила Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономист». Более десяти лет работает в индустрии туризма. Принимала участие в разработке и реализации стратегии межрегионального туризма «МОСКВА +». Руководитель инновационного образовательного туристического проекта для школьников «Город открытий», получившего положительную оценку Российской академии образования. Отмечена благодарностью президента Российской Федерации.
В ТЕМУ.
В 2025 году дети из разных регионов России посетили Москву с туристическими и экскурсионными целями около 8,5 миллиона раз. В сравнении с 2024 годом этот показатель выше на 8 процентов.
СПРАВКА.
Сейчас проект «Играй в Москву» предлагает десять тематических миссий-маршрутов.
«К берегам лунных морей» — по музею «Атом» и центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ; «Стань хранителем времени» — разработан совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, проходит от «Москвы-Сити» до павильона транспорта; «Путь героя» — путь от Бородинской панорамы до Поклонной горы посвящен героям прошлого и настоящего; «Город супергероев» — посвящен миру разнообразных городских профессий; «Игры чемпионов» — маршрут об активном образе жизни, спорте и чемпионах; «Секреты Лукоморья» — путешествие по местам, где жил и творил А. С. Пушкин; «Созвездие шифров» — от Музея космонавтики до Музея криптографии на ВДНХ; «Тайны Зеленой планеты» — по историческим местам центра Москвы; «Вернуть Зорц 2» — маршрут по Московскому зоопарку; «Порт пяти морей. Легенда якоря» — от Северного речного вокзала до Музея истории Военно-морского флота. Карты маршрутов можно взять в турцентрах «Москва».