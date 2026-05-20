Стали известны лучшие даты для экономной поездки в Китай

KP.RU рассказал, что Китай занял третье место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале 2026 года. Только в первом квартале 2026 года россияне совершили 396 тысяч туристических поездок в КНР. Это на 62,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.