Стали известны лучшие даты для экономной поездки в Китай

Турэксперт Ансталь: недорого слетать в Китай можно июне.

Источник: Комсомольская правда

Китай набирает популярность у российских туристов. В какие даты лучше всего отправиться в путешествия, чтобы сэкономить, сообщила в беседе с изданием «Абзац» специалист в сфере туризма Наталия Ансталь.

— Желающим сэкономить на поездке на Хайнань советуем выбирать май и июнь, так как из-за начала сезона дождей цены снижаются. Если же туристы хотят попасть в комфортный сезон с ноября по апрель, то бронировать билеты и жилье необходимо заранее, — цитирует издание эксперта.

Уточняется, что в начале октября цены в Китае резко возрастают из-за праздников. Аналогичная ситуация наблюдается и на китайский Новый год.

KP.RU рассказал, что Китай занял третье место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале 2026 года. Только в первом квартале 2026 года россияне совершили 396 тысяч туристических поездок в КНР. Это на 62,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
