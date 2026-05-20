Стали известны лучшие даты для экономной поездки в Китай

Китай набирает популярность у российских туристов. В какие даты лучше всего отправиться в путешествия, чтобы сэкономить, сообщила в беседе с изданием «Абзац» специалист в сфере туризма Наталия Ансталь.
— Желающим сэкономить на поездке на Хайнань советуем выбирать май и июнь, так как из-за начала сезона дождей цены снижаются. Если же туристы хотят попасть в комфортный сезон с ноября по апрель, то бронировать билеты и жилье необходимо заранее, — цитирует издание эксперта.
Уточняется, что в начале октября цены в Китае резко возрастают из-за праздников. Аналогичная ситуация наблюдается и на китайский Новый год.
KP.RU рассказал, что Китай занял третье место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале 2026 года. Только в первом квартале 2026 года россияне совершили 396 тысяч туристических поездок в КНР. Это на 62,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.