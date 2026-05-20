Экономист предрек очередное падение курса доллара

Экономист Балынин: доллар может подешеветь до 60 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара может значительно снизиться в ближайшее время — до 65 или даже 60 рублей, такой прогноз озвучил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

— В самое ближайшее время мы увидим уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60−65 рублей считаю пределом укрепления рубля, временные просадки доллара ниже 60 рублей за единицу в течение 2026 года также возможны, — считает специалист.

По его словам, такая ситуация является обычной для финансового рынка. Тем же, кто желает инвестировать, он посоветовал открывать банковские вклады в рублях.

Тем временем RT рассказал, что рубль с начала апреля продемонстрировал лучший рост курса к доллару среди всех валют мира, укрепившись примерно на 12%. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти.