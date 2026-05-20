Барков: ничего страшного в эмоциях игроков после матча финала МХЛ не было

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В финале Кубка Харламова всегда присутствует накал страстей, ничего страшного в обилии эмоций в игре между хоккеистами московского «Спартака» и ярославского «Локо» не было. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Александр Барков.
«Спартак» уступил в четвертом матче финала в овертайме со счетом 2:3. Сразу после победного гола ярославцев произошла массовая драка, по итогам которой, в частности, удаление до конца матча получил вратарь москвичей Юрий Иванов.
«По моему мнению, тут уместны любые ситуации, это эмоции. Это молодые парни, у которых есть самолюбие. Не думаю, что там что-то было страшное, все потолкались. Это плей-офф, накал страстей. Это силовая борьба, любой силовой прием — это мастерство. Но будем говорить, чтобы ребята не поддавались на провокации», — сказал Барков.
«Спартак» сумел отыграться со счета 0:2. «Начало было вяленьким, ребята в основном понимают, что каждая игра начинается со счета 0:0. Но, похоже, команда вышла доигрывать после счета 1:4 в предыдущем матче. Потом была равная игра, моменты с обеих сторон, мы могли завершить игру в свою пользу. Что касается игры вратаря, то решать по нему будем завтра. Нельзя не признать, что один из бросков он пропустил из-под игрока», — пояснил тренер.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятая встреча противостояния состоится 22 мая в Ярославле.