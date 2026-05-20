Косметолог развеяла мифы о борьбе с целлюлитом

Избавиться от целлюлита при помощи разогревающих обертываний в домашних условиях не получится, также видимый эффект не получится достичь за счет специальных кремов или сывороток. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-косметолог Инна Кравец.
— Сильно переоценены различные антицеллюлитные кремы и сыворотки. Они никак не влияют на фиброзные изменения и структуру подкожно-жировой клетчатки. Поэтому ожидать выраженного и стойкого результата не стоит, — уверена доктор.
По словам специалист, эффекта бесполезно ожидать и от домашних обертываний с разогревающими компонентами. В большинстве случаев они дают лишь кратковременное уменьшение отечности. Гораздо эффективнее будет использовать комплексный подход, включающий правильное питание и физическую активность, подчеркнула косметолог.
360.ru объяснил, что целлюлит — это одно из проявлений хронической венозной недостаточности. То есть нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке. Зачастую это генетически предрасположенное, врожденное. Целлюлит может развиваться в дальнейшем с учетом неадекватного питания, увеличенным количеством коротких углеводов, сменой рациона, частыми переходами от переедания к голоданию и, самое главное, низкой физической активности.